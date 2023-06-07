Губернатор Камчатки готов пойти на второй срок в 2025 году при одобрении жителей края

Владимир Солодов отметил, что рассчитывает работать в должности главы региона до пенсии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов готов выставить свою кандидатуру на второй срок в 2025 году при условии одобрения со стороны жителей края.

"Как вы знаете, срок у меня полномочий истекает в 2025 году. Если жители края окажут доверие, я рассчитываю, возможно, на второй срок предлагать свою кандидатуру, но исключительно при одобрении со стороны жителей. Но, конечно, не рассчитываю работать в должности губернатора до пенсии", - сказал Солодов в среду во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона, который победил на досрочных выборах в сентябре 2020 года.

Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, также обучался в Институте политических наук Парижа. Кандидат политических наук. С 2015 года работал заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, на этом посту курировал социальную, экономическую и молодежную политику, реализацию общественных проектов, патриотическое воспитание населения. Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.