Председателю Заксобрания Челябинской области предложили курировать работу в Донбассе

Александр Лазарев ранее принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата заксобрания региона

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил председателю Законодательного собрания Челябинской области Александру Лазареву курировать восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой в Донбассе в новой должности. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного правительства.

"Планируется, что в новом качестве (должность заместителя губернатора Челябинской области) Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях - Волновахе и Ясиноватой - и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу", - сказано в сообщении.

В среду ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области подтвердили, что Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата заксобрания области. Он переходит на другую работу.

В пресс-службе заксобрания отметили, что коллегам Лазарев признателен за эффективную законодательную деятельность. Результатом этой совместной работы стали законодательные решения по поддержке бизнеса и промышленности, участников СВО и их семей.

Спикером Лазарева избрали 16 ноября 2021 года на внеочередном заседании единогласно. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя заксобрания.