Мосгоризбирком может скорректировать даты проведения выборов мэра

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на заключительном перед летним перерывом заседании принято решение о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия может скорректировать даты проведения выборов мэра столицы. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Существует многолетняя практика проводить выборы в Москве не только в единый день голосования - второе воскресенье, но и в предыдущие два дня. Тем не менее, в соответствии с нормами федерального законодательства Мосгордума может принять решение о проведении голосования только в один день - 10 сентября. Дальнейшее решение о корректировке даты выборов может принять Московская городская избирательная комиссия", - сказал Шапошников.

Он резюмировал, что на заключительном перед летним перерывом заседании принято решение о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. "Это ключевое событие для города, которое определит вектор его развития на ближайшие пять лет", - подчеркнул спикер Мосгордумы.

Соответствующее постановление приняли большинством голосов. Данный документ подлежит официальному опубликованию в пятидневный срок. После этого, в течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

"Уверен, в рамках избирательной кампании мы будем ориентироваться на "московский стандарт выборов", сложившийся за последнее десятилетие. Его главные принципы: тотальное видеонаблюдение, создание экосистемы общественного наблюдения за выборами, вовлечение общественных организаций, политических партий и простых граждан в контроль за выборным процессом, дополнительные гарантии и защиту наблюдателям и представителям СМИ", - заключил Шапошников.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.