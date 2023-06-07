7 июня, 10:42,
обновлено 7 июня, 11:15

Тестирование избирательной платформы к выборам президента в 2024 году начнут осенью

По словам главы "Ростелекома" Михаила Осеевского, все сроки по запуску будут выполнены

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тестирование новой избирательной платформы к выборам президента РФ в 2024 году начнется осенью этого года, все сроки по ее запуску будут выполнены. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вместе с Центральной избирательной комиссией завершаем работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах президента в 2024 году. <...> Мы начнем уже, видимо, тестирование осенью, но в целом все сроки согласованы, намечены, мы их, безусловно, выполним. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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