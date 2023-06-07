Путин передал "Ростелекому" пожелания Памфиловой ускорить запуск новой платформы выборов

Глава компании Михаил Осеевский сообщил, что тестирование платформы может начаться осенью

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Центризбиркоме ждут более оперативной работы над новой избирательной платформой, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах главы государства в 2024 году, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

Осеевский, в частности, проинформировал, что такая работа завершается. "[Глава ЦИК] Элла Александровна Памфилова говорит, что все-таки ожидает больших темпов в этой работе", - указал в ответ Путин.

Руководитель "Ростелекома" пояснил, что тестирование платформы может начаться осенью. "В целом все сроки согласованы, намечены, мы их, безусловно, выполним", - заверил он.

Ранее Памфилова сообщала, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" будет полностью функционировать на отечественном программном обеспечении.

Концепция создания новой цифровой платформы была принята на заседании Центризбиркома РФ в декабре 2020 года, изначально система должна была войти в эксплуатацию в 2022 году.