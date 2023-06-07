Лавров 8 июня проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Стороны обменяются мнениями по всему комплексу сирийского урегулирования, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 июня встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, будет продолжен обмен мнениями по всему комплексу сирийского урегулирования. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии господином Педерсеном. Планируется продолжить традиционный обмен мнениями по всему комплексу сирийского урегулирования", - отметила дипломат.

При этом, как указала Захарова, упор будет сделан на задачи продвижения осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН и обеспечения комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам в соответствии с резолюциями 2254, 2672 Совета Безопасности ООН.