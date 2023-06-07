Комитет СФ назвал актуальным участие России в международных правовых органах

В заключении комитета по конституционному законодательству и госстроительству к докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год отмечено, что Комиссия по правам человека СНГ обладает долгосрочной перспективой

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Участие России в международных правозащитных органах является актуальным вопросом после выхода страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Комиссия по правам человека СНГ обладает в этой связи долгосрочной перспективой. Об этом говорится в заключении комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству к докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год.

"Необходимо также отметить вхождение [омбудсмена] Татьяны Николаевны Москальковой в состав Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств в качестве представителя от российской стороны. С учетом прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы и ее выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека вопрос об участии России в альтернативных международных правозащитных органах является актуальным. Полагаем, что площадка комиссии в данном контексте обладает долгосрочным потенциалом", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Сенаторы отмечают справедливость приведенных в докладе уполномоченного оценок "относительно политизации международной правозащитной повестки, а также общего наблюдаемого кризиса системы международных отношений". В этих условиях, как подчеркивают члены комитета СФ, следует "особо высоко оценить" работу федерального омбудсмена по продвижению позиции Российской Федерации в рамках взаимодействия с такими международными организациями и институтами, как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейский институт омбудсмена и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"С учетом объективного кризиса существующих механизмов международного взаимодействия расширение географии международного сотрудничества усилиями уполномоченного также представляется крайне значимым направлением его деятельности", - говорится в заключении комитета.

Россия вышла из Совета Европы в марте прошлого года. Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".