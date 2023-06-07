РФ предпримет усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восстановление аммиакопровода займет от 1 до 3 месяцев при наличии доступа к объекту

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, но уже сейчас очевидно, что в реанимации его работы никогда не был заинтересован именно Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтоб прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, [была Украина и] киевский режим", - сказала она.

По словам Захаровой, восстановление поврежденного аммиакопровода займет от 1 до 3 месяцев при наличии доступа к объекту.

"По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы [на аммиакопроводе] потребуется примерно от 1 до 3 месяцев и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения", - сказала она.

Киев был единственной стороной, не заинтересованной в реанимировании аммиакопровода Тольятти - Одесса, считают в МИД РФ.

Киев подрывом аммиакопровода Тольятти - Одесса нанес удар по усилиям лично генсека ООН в борьбе с голодом в нуждающихся странах, сказала Захарова.