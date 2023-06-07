Патрушев заявил, что США ведут против РФ и Белоруссии необъявленную войну

По словам секретаря Совета безопасности России, ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтон ведет против Москвы и Минска необъявленную войну, западные политики заявляют об этом открыто, указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

"Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах", - сказал Патрушев.

Он убежден, что США "не нужна сильная Россия, они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы". Для решения этой задачи, продолжил секретарь Совбеза, американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и неправительственные организации, а также подконтрольное киевское правительство.

По словам Патрушева, в отношении Белоруссии планы Запада также понятны. "Это осуществление цветной революции и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства", - сказал он. "Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались", - добавил секретарь Совбеза РФ.

При этом он заявил, что Белоруссия неизменно остается ближайшим союзником и стратегическим партнером России. "Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела", - заключил Патрушев.

Углубление взаимодействия

Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым, считает секретарь Совбеза РФ.

"Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым: Запад не прекращает накачивать Украину оружием, передает спутниковые и иные разведданные командованию ВСУ [Вооруженных сил Украины], участвует в планировании войсковых операций и направляет наемников, фактически являясь стороной конфликта", - сказал Патрушев.

По его словам, для достижения поставленной Вашингтоном задачи по ослаблению России и Белоруссии неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы ведения боевых действий.

"На социальных объектах и промышленных предприятиях повышенной опасности располагаются средства поражения и склады с боеприпасами, не прекращаются обстрелы жилых кварталов в российских регионах, участились теракты и диверсии на территории России, в результате которых гибнут гражданские лица", - отметил Патрушев.

Он указал на то, что на территории Белоруссии также предпринимаются попытки терактов на объектах энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуры.