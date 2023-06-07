МИД РФ: сторонники "золотого миллиарда" в стремлении сократить население дошли до Украины

Официальный представитель ведомства в этой связи напомнила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отметил, что люди у киевского режима закончатся раньше, чем оружие

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сторонники идеи "золотого миллиарда" в стремлении сократить население Земли, чего они никогда не скрывали, дошли до Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Воевать до последнего украинца - вот это и есть истинный план тех, кто отстаивает теорию "золотого миллиарда, - сказала дипломат. - Они же даже не скрывали все эти годы, что сокращение населения Земли, - одна из их приоритетных задач. Добивались этого по-разному, и вот дошли до этого региона".

"Гибель людей - это одна из задач тех, кто защищает интересы "золотого миллиарда". Эти люди для "золотого миллиарда" не представляют никакой ценности", - указала Захарова.

Сторонники идеи сокращения населения, по словам официального представителя МИД, "считают, что у них это здорово получается: уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и, конечно, тех коррупционных схем, по которым это вооружение поставляется".

Захарова в этой связи напомнила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отметил, что люди у киевского режима закончатся раньше, чем оружие.