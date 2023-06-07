Беглов назначил нового вице-губернатора Петербурга по молодежной и социальной политике

Наталья Чечина ранее возглавляла комитет территориального развития города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новым вице-губернатором по молодежной, социальной политике и территориальному развитию Наталью Чечину и перераспределил обязанности в правительстве города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"По результатам совещания с членами правительства Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов сообщил, что подписал постановление о назначении с 7 июня 2023 года Натальи Чечиной на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Наталья Чечина будет курировать работу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета территориального развития Санкт-Петербурга. С 7 июня 2023 года также внесены изменения в распределение обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

До назначения Чечина возглавляла комитет территориального развития Санкт-Петербурга. Временно исполняющим обязанности председателя этого комитета назначена ее первый заместитель Елена Кудрявцева.

Новому вице-губернатору выделен блок вопросов, которые ранее курировали другие члены правительства, в том числе вице-губернатор Борис Пиотровский, в ведении которого также находятся сферы культуры, туризма и спорта, работа со СМИ.

При перераспределении обязанностей в городском правительстве вице-губернатору Николаю Линченко, курирующему строительный блок, передан комитет имущественных отношений, вице-губернатору по финансам Алексею Корабельникову - комитет по контролю за имуществом Петербурга. Деятельность комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге будет курировать вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Пикалев. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры передан в ведение вице-губернатора по экономической политике Валерия Москаленко.

Также издано распоряжение, в соответствии с которым координацию и контроль деятельности администраций районов Петербурга осуществляет губернатор Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба.