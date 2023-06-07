Выборы главы Хакасии и депутатов Верховного Совета региона назначили на 10 сентября

Верховный Совет республики состоит из 50 человек

ТАСС, 7 июня. Верховный Совет Хакасии на сессии в среду назначил выборы главы региона и депутатов Верховного Совета на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Совета республики.

"На 49-й сессии депутатский корпус одобрил постановления Верховного Совета о назначении выборов главы Хакасии и депутатов Верховного Совета восьмого созыва на 10 сентября 2023 года. Выборы назначены в связи с тем, что в сентябре 2023 года истекает срок полномочий главы Хакасии и депутатов Верховного Совета седьмого созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, решение Верховного Совета о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября. В связи с этим выборы назначены на июньской сессии.

Верховный Совет республики состоит из 50 человек. Часть депутатов избирается по партийным спискам, часть - по округам. Выборы губернатора в регионе проводятся раз в пять лет. Главой Республики Хакасия в 2018 году был выбран Валентин Коновалов.