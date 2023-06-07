МИД заявил, что Россия не блокирует переговоры по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией на законодательном уровне

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия никогда не блокировала переговоры по Украине, возобновление переговорного процесса зависит от готовности Киева и в первую очередь его западных кураторов к серьезному обсуждению нынешних геополитических реалий. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов, возможно, даже западных кураторов в первую очередь, к серьезному обсуждению новых геополитических реалий. Если говорить об этой готовности, этой готовности мы пока не наблюдаем", - сказала дипломат.

Вместе с тем Захарова указала, что киевский режим сам себе запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.