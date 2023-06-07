В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Сенегал

Это связано с массовыми беспорядками в стране

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Сенегал на фоне массовых беспорядков. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По информации посольства России в Дакаре, среди пострадавших российских граждан нет. Рекомендуем россиянам на время воздержаться от поездок в Сенегал, не вызванных крайней необходимостью, до нормализации ситуации. Надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественнном Сенегале в мирное русло, прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля", - сказала дипломат.