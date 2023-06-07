Мишустин считает углубление взаимодействия в ЕАЭС востребованным в нынешних условиях

По словам премьер-министра, страны "пятерки", в частности, "принимают решения по созданию новых логистических возможностей и расширяют сотрудничество с внешними партнерами"

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) развивается эффективно и особенно востребовано в нынешних условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано", - сказал председатель правительства.

"Наша интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность, взаимная торговля растет: с 2015 года увеличилась практически на 90%, по итогам прошлого года этот показатель достиг максимального значения за все время существования союза", - отметил глава российского кабинета министров. По его словам, страны "пятерки" создают "новые кооперационные цепочки, налаживают связи в области промышленности, в области цифровой трансформации, формируют общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимают решения по созданию новых логистических возможностей и расширяют сотрудничество с внешними партнерами".

Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 мая в Москве о том, что "сотрудничество в рамках союза продолжает укрепляться и объединение утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира". "Страны "пятерки" связывают традиции многолетней дружбы, мы уважаем интересы друг друга, вместе работаем по самым различным направлениям, решаем значимые для наших граждан вопросы, чтобы евразийское пространство было комфортным местом для жизни и для ведения бизнеса", - указал премьер-министр РФ.

Мишустин рассказал участникам встречи, что Сочи, где проходит нынешнее заседание, в конце мая отметил 185-ю годовщину со дня основания. Он уверен, что этот южный российский город "покорит гостей своим радушием и гостеприимством".