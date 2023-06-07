Захарова: Россия приветствует нацеленность Китая на урегулирование украинского кризиса

Как добавила директор департамента информации и печати МИД РФ, Россия "призывает страны НАТО прекратить поставки оружия Украине"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва отмечает созвучность подходов КНР и России к урегулированию украинского кризиса и приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в поисках мирного решения. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе, который называется "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства напомнила в этой связи слова президента РФ Владимира Путина о том, что "многие положения выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве".

Дипломат привлекла также внимание к выводам спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя по итогам его состоявшегося во второй половине мая турне по странам Европы с миссией содействия урегулированию украинского кризиса. В частности, на состоявшемся 2 мая в Пекине брифинге для иностранного дипкорпуса и СМИ китайский спецпредставитель сделал акцент на том, что "подстрекательство к войне принесет еще больше бед".

"Мы разделяем этот вывод и призываем страны НАТО прекратить поставки оружия Украине, которые приводят к дальнейшей эскалации конфликта, новым жертвам, прежде всего среди самих украинцев", - подчеркнула Захарова.