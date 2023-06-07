МИД РФ: Россия призвала Японию информировать о планах по сбросу радиоактивной воды в океан

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такие планы Токио "вызывают вопросы у России и соседних стран"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся планов по сбросу в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Планы Токио по осуществлению сброса радиоактивной воды вызывают вопросы у России и соседних стран, - отметила она. - Мы заранее ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что Япония утверждает, будто планируемый сброс в океан радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" "не создает значимой угрозы здоровью проживающих в данном регионе людей, а также окружающей среде".

"Мы в принципиальном плане допускаем, что это действительно так, однако есть определенные настораживающие моменты", - продолжила она. В этой связи, по словам дипломата, Россия и Китай настаивают на том, что, помимо проявления максимальной транспарентности в отношении своих планов, Токио должен "обеспечить заинтересованным государствам полный доступ ко всей интересующей их информации, а также в случае необходимости к взятию проб воды".

"К сожалению, в данный момент должной открытости со стороны Японии мы не наблюдаем, - констатировала Захарова. - Мы с китайскими партнерами дважды направляли японской стороне список вопросов относительно намерений осуществить сброс воды. На некоторые из них ответы были получены, но на ряд вопросов вместо разъяснений по существу последовала крайне нервная реакция. Это наводит на мысль о том, что наши обращения к Токио вполне обоснованы".

"С учетом далеко не идеального послужного списка Японии в вопросах ядерной безопасности мы не можем пустить ситуацию на самотек", - резюмировала дипломат.

Обоснованная озабоченность

"Планы Токио вызывают озабоченность и в самой Японии, в частности у природоохранных сообществ и работников рыболовной отрасли", - указала Захарова.

По ее словам, эта озабоченность связана в том числе с деятельностью компании Tokyo Electric Power, которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" и ряда других атомных станций в Японии и, как оказалось, "неоднократно скрывала информацию о проблемах в этой сфере".

"В частности, выяснилось, что эта японская компания в течение как минимум 15 лет предоставляла правительству Японии фальсифицированные данные о безопасности своих атомных электростанций, в том числе относительно имевших место инцидентов", - заметила дипломат.