Патрушев заявил, что Запад принуждает страны бывшего СССР отказаться от русского языка

Секретарь Совбеза считает, что "изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию стран"

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о попытках Запада принудить отдельные страны бывшего СССР отказаться от русского языка, общих культурных и духовных традиций.

"Сегодня Запад принуждает многие страны бывшего Советского Союза отказаться от русского языка, от успешных традиций в науке, культуре и образовании. Намеревается переформатировать сознание и духовность наших народов по западному образцу", - отметил Патрушев на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

Секретарь Совбеза считает, что "изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию стран".

Патрушев также обратил внимание на то, что на Западе "научные исследования подчиняются политической конъюнктуре, пропагандируется ЛГБТ, насаждаются и другие ценности, которые ведут к деградации личности и краху общества". "В погоне за гендерным равенством англосаксы уже отменяют в английском языке традиционное обозначение женского и мужского пола - "он" и "она", и вводят в обиход средний пол - "оно", - сказал секретарь Совбеза. Он считает, что "большинство стран мира хорошо понимает складывающуюся ситуацию, видит истинные мотивы псевдодемократической политики США и их сателлитов".

Патрушев обратил внимание на то, что состоявшаяся 23-25 мая в Подмосковье XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которой присутствовали делегации из 101 страны и 6 международных организаций, продемонстрировала "растущее в мире понимание того, что важнейшими принципами международных отношений должны быть не придуманные Западом "правила", а взаимное уважение и учет интересов друг друга, признание права государств самостоятельно выбирать свой путь развития". "Встреча наглядно показала тщетность попыток США и их марионеток изолировать наши страны на мировой арене", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.