Захарова призвала Вашингтон опубликовать правду об убийствах президентов США

По словам официального представителя МИД РФ, история американской политики "хранит очень много неприглядных фактов"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон раскрыть сначала правду о политических убийствах американских президентов, а не поучать другие страны, как им жить.

"Рекомендую господину [госсекретарю США Энтони] Блинкену набраться мужества и все-таки опубликовать все материалы относительно политических убийств президентов Соединенных Штатов Америки, в частности Джона Кеннеди, и рассказать своему, прежде всего своему народу правду о том, что же случилось в Далласе и что же случилось в Чикаго на съезде Демократической партии, когда был убит Роберт Кеннеди", - сказала Захарова.

Она отметила, что как только США поставят "окончательную точку с фактами на руках, с судебными решениями в этих политических убийствах, смело могут браться за исправление дел у других стран". "А пока такие вопиющие преступления не раскрыты, убийцы не найдены, не осуждены, я бы на месте американских руководителей рта бы не раскрывала в отношении других стран и прекратила бы поучать всех остальных, как им жить", - подчеркнула дипломат.

История американской политики, по словам Захаровой, "хранит очень много неприглядных фактов, которые намеренно замалчиваются американскими властями". "Вашингтон сам уже давно не соответствует стандартам демократии, о которых повсеместно публично заявляет, - подчеркнула она. - За продвижением пафосной и лицемерной риторики, которую они транслируют вовне, на самом деле скрываются неоколониальные амбиции, стремление любыми средствами защитить свои интересы и ускользающее влияние в мире".