Захарова назвала двуличной линию властей Молдавии в отношении СНГ

Как указала официальный представитель МИД РФ, речь идет о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, а также трудовых социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Молдавские власти проводят двуличную линию в отношении СНГ, говоря о стремлении покинуть Содружество, но в то же время не торопясь отказываться от его социально-экономических преимуществ. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Линия молдавских властей двулична. Давая понять о стремлении расстаться с СНГ, они тем не менее не спешат отказываться от имеющихся социально-экономических преимуществ для участия в Содружестве", - сказала Захарова.

Дипломат указала, что речь идет, "во-первых, о безвизовом режиме, во-вторых, зоне свободной торговли, в-третьих, трудовых социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов". "Вероятно, не могут стереть даже из своей короткой исторической памяти тот факт, что почти четверть товарооборота Молдавии по-прежнему приходится на государства СНГ", - отметила она.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения.

Такой подход резко критикует оппозиция. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание на то, что такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.