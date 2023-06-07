МИД РФ: Россия оценит угрожающие миротворцам в Приднестровье действия как нападение

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации" против военных РФ в Приднестровье

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Любые действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на РФ. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военнослужащим на территории Приднестровья.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в поселке Колбасна, которые они охраняют", - сказала дипломат.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнула Захарова.

Как отметила представитель российского дипведомства, слова Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, представляют собой "логику классической международной террористической ячейки". "Заявления Зеленского именно и раскрывают агрессивный курс неонацистского киевского режима, угрозы которого уже переходят на территорию соседних государств", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Приднестровья и предостерегает от любых попыток ее дестабилизации. "Ситуация с размещением в регионе российских военнослужащих хорошо известна. Они находятся в Приднестровье на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и оперативной группы российских войск. Их пребывание напрямую связано с перспективами политического урегулирования приднестровской проблемы, в процессе которого Россия выступает в качестве посредника и гаранта", - заключила дипломат.