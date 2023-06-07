7 июня, 14:05,
обновлено 7 июня, 14:46
Военная операция на Украине

МИД РФ заявил, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС

Ведомство добавило, что в свете рекомендаций Международного агентства по атомной энергии Москва намерена обеспечивать защиту станции таким образом, "чтобы не дать возможность киевскому режиму и коллективному Западу, который его поддерживает, их нарушить"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва будет предельно жестко отвечать на украинские атаки на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей", - сказала она.

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Захарова добавила, что в свете рекомендаций гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси Москва намерена обеспечивать защиту ЗАЭС таким образом, "чтобы не дать возможность киевскому режиму и коллективному Западу, который его поддерживает, их нарушить".

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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