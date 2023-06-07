Путин в ближайшее время примет африканскую делегацию по урегулированию на Украине

Российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР обсудил вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Такая договоренность достигнута в его беседе с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки", - говорится в сообщении.

По инициативе ЮАР 5 июня в видеоформате состоялись консультации между президентами Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Уганды и ЮАР по мирной инициативе стран Африки по урегулированию кризиса на Украине. Как заявил во вторник ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, "встреча носила подготовительный характер" для предстоящей поездки в Москву и Киев лидеров ряда африканских государств.

В ходе состоявшихся консультаций главы государств договорились, что обсудят с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским детали соглашения о прекращении огня и установлении прочного мира в регионе. Они также дали поручение главам МИД своих стран доработать элементы дорожной карты по продвижению к миру на Украине. Президенты подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в середине июня.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к данному списку добавлен действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.