7 июня, 14:16

Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммитам БРИКС и Россия - Африка

Как отметили в пресс-службе Кремля, стороны выразили "настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также подготовку к саммиту Россия - Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что "затрагивался также ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС". "Выражен настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках", - заключается в сообщении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, Сирил
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