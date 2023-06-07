Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммитам БРИКС и Россия - Африка

Как отметили в пресс-службе Кремля, стороны выразили "настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также подготовку к саммиту Россия - Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что "затрагивался также ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС". "Выражен настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках", - заключается в сообщении.