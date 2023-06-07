7 июня, 14:41

Бывшего министра труда и социальной политики ЛНР назначили и. о. вице-премьера республики

Эту должность ранее занимала Анна Тодорова

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Светлана Малахова, ранее возглавлявшая Министерство труда и социальной политики ЛНР, назначена и. о. заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Светлана Малахова назначена исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Она будет курировать социальный блок", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

Ранее эту должность занимала Анна Тодорова.

2 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании регионального правительства, руководителем которого назначен Сергей Козлов. По его словам, правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами. Козлов ранее был премьером ЛНР. 

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