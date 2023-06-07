Северная Осетия взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области

Республика намерена прислать в район строителей, которые составят сметные расчеты по ремонту школ и детсадов

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение, в рамках которого республика взяла шефство над Черниговским районом.

"Провели в Мелитополе рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Будем помогать новому российскому региону. В частности, речь идет о шефстве над Черниговским районом Запорожской области. Подписали соглашение, обговорили порядок и объем помощи району", - написал в своем Telegram-канале руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

Северная Осетия намерена прислать в Черниговский район строителей, которые составят сметные расчеты по ремонту социальных учреждений - школ и детских садов. Также в районе будет работать на постоянной основе, но со сменным составом, группа врачей. Первые две группы соцработников и медиков уже отработали в районе.

"Направлений работы много. Это федеральная инициатива: каждый российский регион берет шефство над районами, городами, селами Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня необходимо как можно быстрее интегрировать новые субъекты в систему, чтобы наладить там спокойную, нормальную жизнь", - говорится в сообщении.