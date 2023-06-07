7 июня, 14:23,
обновлено 7 июня, 14:58

Лавров назвал задачей сотрудничества РФ и Африки вывод отношений на уровень партнерства

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД России также напомнил о предстоящем экономическом и гуманитарном форуме

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Задачей сотрудничества России и стран Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства, Москва рассчитывает добиться этого. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

"Исходим из того, что итоги Санкт-Петербургского саммита [Россия - Африка] позволят задать вектор развития наших отношений на ближайшие годы. Убежден, нашей общей магистральной задачей должен стать вывод российско-африканского сотрудничества на уровень стратегического партнерства. И, конечно, мы с вами этого добьемся", - отметил Лавров в обращении к присутствующим на приеме главам африканских диппредставительств.

Глава дипведомства также напомнил о предстоящем экономическом и гуманитарном форуме, запланированном в привязке к саммиту. Он выразил уверенность, что оба мероприятия в Санкт-Петербурге по своим масштабам и насыщенности будут весьма значимыми. "Планируем в Северной столице России обсудить перспективные направления и программы дальнейшего взаимодействия, наметить конкретные механизмы их реализации", - добавил он.

Саммит Россия - Африка, а также экономический и гуманитарный форум пройдут 26-29 июля. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация