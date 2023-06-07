7 июня, 14:35

Россия и Белоруссия усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Также стороны приняли решения, связанные с пресечением использования информационных технологий в террористических целях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы России и Белоруссии будут укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, а также с использованием информационных технологий террористами. Такая договоренность достигнута на консультациях по линии Советов безопасности двух стран.

Как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, на встрече обсуждалось взаимодействие в области информационной безопасности. Представители Москвы и Минска предложили меры, которые помогут улучшить "противодействие целевым компьютерным атакам", более оперативно обмениваться данными об инцидентах на критической информационной инфраструктуре.

"Приняты решения, связанные с укреплением сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с компьютерной преступностью, пресечением использования информационных технологий в террористических целях", - говорится в сообщении.

Кроме того, на консультациях обсуждались перспективные направления военно-технического сотрудничества. 

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