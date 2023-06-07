7 июня, 15:09
Военная операция на Украине

В Харьковской области заявили, что подрыв аммиакопровода выгоден только Украине

Как отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, "трубопровод находится практически на линии соприкосновения"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса с экономической и политической точек зрения выгоден только Украине. Об этом заявил ТАСС глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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"Мы сейчас не можем говорить о том, насколько сильны разрушения, потому что сам трубопровод находится практически на линии соприкосновения и доступа у наших сотрудников к нему нет. Но что мы сейчас можем точно сказать, так это то, что данный акт и экономически, и политически выгоден только украинской стороне. А о жертвах среди мирного населения они никогда не беспокоились. Мы, конечно, будем следить за обстановкой и происходящим в Купянской районе в связи со взрывом", - сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении его работы никогда не был заинтересован именно Киев. 

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