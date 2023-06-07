Путин уверен, что саммит Россия - Африка поможет расширить международное сотрудничество

Как напомнил президент, РФ "всегда придавала особое значение упрочнению дружественных отношений с африканскими партнерами"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Предстоящий саммит Россия - Африка поможет и далее углублять сотрудничество с этим континентом, в том числе в политике и экономике, считает президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, что второй саммит Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в приветствии Путина, которое зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном приеме в МИД РФ по случаю Дня Африки.

Президент напомнил, что Россия "всегда придавала особое значение упрочнению дружественных отношений с африканскими партнерами". "Проведение в 2019 году первого саммита Россия - Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях", - подчеркнул он.

Путин также поздравил глав государств и руководителей правительств стран Африки с праздником, ставшим "символом победы народов континента над колониализмом, их стремлению к свободе, миру и процветанию".

Президент напомнил, что в этом году исполняется 60 лет Организации африканского единства, чьи "добрые традиции" продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента. "Благодаря их совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции в различных форматах. Это, несомненно, способствует социально-экономическому развитию Африки, повышению ее роли в международных делах", - отметил Путин.

"Буду рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге", - подытожил президент.

Саммит Россия - Африка, а также экономический и гуманитарный форум пройдут 26-29 июля в Санкт-Петербурге.