Первый замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Сеула ситуацию на Корейском полуострове

Стороны также затронули вопросы деятельности ООН в связи с избранием Южной Кореи непостоянным членом Совета Безопасности организации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и замглавы МИД Андрей Руденко обсудили на встрече с первым замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжином ситуацию на Корейском полуострове и российско-южнокорейские отношения. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Российская сторона поблагодарила Чан Хо Чжина, занимавшего до апреля 2023 года пост посла Республики Корея в Москве, за позитивный вклад в поддержание конструктивных связей между двумя странами. Были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений, ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуация на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы деятельности ООН в связи с избранием Южной Кореи непостоянным членом Совета Безопасности организации.