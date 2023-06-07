Слуцкий считает, что ООН должна дать оценку удару ВСУ по Каховской ГЭС

По словам главы думского комитета по международным делам, "государственный терроризм и жонглирование ядерной безопасностью со стороны киевской хунты" представляют "реальную угрозу всему миру"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ООН и независимые международные институты должны дать оценку удару ВСУ по плотине Каховской ГЭС и назвать его военным преступлением. Такое мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия проводит свое расследование чудовищной и варварской акции по разрушению Каховской ГЭС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения теракта. Международное сообщество - именно международное, а не просто самопровозглашенный мировой жандарм от "золотого миллиарда" - должно также дать свою оценку и, наконец, назвать военное преступление киевского режима военным преступлением. Слово за ООН и независимыми международными институтами", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Обращение Украины в Международный уголовный суд (МУС) в связи с подрывом Каховской ГЭС он охарактеризовал пословицей "На воре и шапка горит". "МУС зарекомендовал себя как политизированная структура с предвзятым подходом и набором двойных стандартов, подменяющих реальное правосудие. Неудивительно, что киевский режим решил воспользоваться его "услугами чистильщика" для сокрытия своей неопровержимой вины в разрушении каховской дамбы и создании условий для экоцида", - добавил он.

Слуцкий отметил, что "государственный терроризм и жонглирование ядерной безопасностью со стороны киевской хунты" представляют "реальную угрозу всему миру".