Захарова: Ватикан не предпринял шагов для организации визита в РФ посланника по Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва положительно оценивает попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ватикан пока не предпринял никаких практических шагов по организации визита в Москву своего посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы Папа Римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи. При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было", - отметила дипломат.

При этом, по ее словам, Москва положительно оценивает "попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине" и отмечает "искреннее желание Святого престола содействовать мирному процессу".

"Вместе с тем любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров. Напомним в этой связи, что в отличие от России, с самого начала готовой к честному и открытому диалогу по вопросам урегулирования на Украине, киевский режим и его кураторы до сих пор категорически отвергают саму возможность переговоров с Москвой и делают ставку на войну", - подчеркнула Захарова.

Ранее ватиканский источник подтвердил ТАСС, что поездка кардинала Дзуппи "готовится". В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником Папы Римского.

Дзуппи посетил Киев 5-6 июня, где, как сообщила служба печати Святого престола, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также религиозными представителями.