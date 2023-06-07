В постпредстве России при ООН надеются на передачу Ираку доказательств преступлений ИГ

По словам главы правовой референтуры постпредства Сергея Леонидченко, сбором доказательств задача борьбы с безнаказанностью террористов ИГ не заканчивается

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Россия надеется, что Следственная группа по сбору доказательств преступлений ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) не будет игнорировать свой мандат и предоставит Ираку доступ к доказательствам преступлений террористов. Об этом заявил в среду глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Российская Федерация придает большое значение вопросам привлечения террористов к ответственности за совершенные ими злодеяния. Это неотъемлемая и важная часть борьбы с терроризмом как явлением, - сказал дипломат. - В этой связи внимательно отслеживаем деятельность Следственной группы по сбору доказательств преступлений ИГ в Ираке".

"Особый интерес представляет сюжет с разработкой и применением террористами химического и биологического оружия в Ираке, - отметил он. - Надеемся на скорейшее выявление и придание огласке всех случаев его использования. Уже очевидно, что они не ограничивались атакой на Таза Хурмату 8 марта 2016 года, да и территорией Ирака в целом. Системная практика применения химоружия игиловцами, имевшими даже собственную "химическую программу", попросту не могла обойти стороной приграничную Сирию". Леонидченко обратил внимание на открытие новых направлений расследований, в том числе по нападениям на иракскую полицию и силы безопасности, захвату и эксплуатации иракской нефти.

По его словам, сбором доказательств задача борьбы с безнаказанностью террористов ИГ не заканчивается. Представитель миссии РФ напомнил о необходимости для следственной группы выполнить ключевую часть ее мандата, передав накопленную базу улик правоохранительным и судебным органам Ирака. "Искренне надеемся, что следственная группа не будет игнорировать свой мандат и предоставит Ираку доступ к доказательствам для скорейшего запуска процесса привлечения виновных к ответственности", - заявил дипломат.