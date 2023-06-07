Посольство России прокомментировало ситуацию в Сенегале

В диппредставительстве назвали сложной обстановку в республике

ПРЕТОРИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация в Сенегале продолжает стабилизироваться, однако остается сложной и может быстро измениться. Об этом заявили в среду ТАСС в посольстве РФ в республике.

"С 5 июня в стране, включая столицу Дакар, положение продолжает стабилизироваться, но остается сложным, - отметил российский дипломат. - Есть два фактора, которые могут существенно изменить ситуацию в любой момент, - выдвижение действующим президентом страны Маки Салем своей кандидатуры на очередной президентский срок и возможное помещение лидера оппозиции Усамы Сонко в тюрьму для отбывания двухлетнего срока".

По словам собеседника, с одной стороны, в Сенегале вновь открыты школы и университеты, возобновилось автомобильное движение, с другой - мобильный интернет заблокирован по всей стране с трех часов дня до утра, а социальные сети не работают с 1 июня.

Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Сенегал на фоне массовых беспорядков, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По информации посольства России в Дакаре, среди пострадавших российских граждан нет. Рекомендуем россиянам на время воздержаться от поездок в Сенегал, не вызванных крайней необходимостью, до нормализации ситуации. Надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественном Сенегале в мирное русло, прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля", - сказала дипломат.

Беспорядки и предстоящие выборы

В Сенегале 1 и 2 июня прошли сопровождавшиеся беспорядками демонстрации. Они начались после того, как Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. В ходе столкновений погибли 16 человек, пострадали 360. Полиция задержала 500 зачинщиков беспорядков.

Сонко находится у себя дома под охраной. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызвать новый всплеск беспорядков. Оппозиция планирует 9 и 10 июня демонстрации в различных городах страны под лозунгом недопущения действующего президента республики Маки Саля в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся в феврале 2024 года. Оппозиционная платформа "Живые силы нации" (F24), которая объединяет 117 партий и независимых организаций, проведет 9 июня демонстрации в центре Дакара и в ряде крупнейших городов страны.

Пока Саль, который был переизбран президентом Сенегала в феврале 2019 года, не объявил о своих политических планах. Весной 2016 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, предусматривающие сокращение срока президентских полномочий с семи до пяти лет. Саль был переизбран после вступления поправок в силу. Его сторонники считают, что он имеет право занять пост главы государства третий раз, не нарушая конституции.