Посол РФ в ФРГ выразил возмущение спекуляциями немецкой стороны о разрушении Каховской ГЭС

Сергей Нечаев призвал воздержаться от распространения неправдоподобной информации

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил возмущение заявлениями некоторых германских политиков и СМИ, которые возлагают ответственность за разрушение Каховской ГЭС на РФ, и призвал воздержаться от распространения неправдоподобной информации.

"Обратили внимание на высказывания германских политиков, сообщения в СМИ, в которых ответственность за разрушение дамбы Каховской ГЭС безапелляционно возлагается на Россию. Возмущены спекуляциями, имеющими признаки скоординированной дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию нашей страны и оправдание террористических акций киевского режима", - отметил Нечаев. При этом он призвал "воздержаться от распространения неправдоподобной информации и осудить преступные действия киевского режима".

"Использование террористических методов, в том числе против гражданского населения, давно стало визитной карточкой украинских властей. Пора, наконец, перестать не замечать этот очевидный факт", - подчеркнул российский посол. Тот факт, что выводы о мнимой причастности России к данному теракту были сделаны в течение считанных часов после трагедии с опорой исключительно на украинские источники, по его словам, удручает.

"Такие выводы вне всякой логики и смысла уже встречались, когда предпринимались недобросовестные попытки возложить на Россию ответственность за диверсии на "Северных потоках", - констатировал дипломат. "Решительно осуждаем разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, все последствия которой только предстоит оценить. Причастность киевского режима к данной трагедии не вызывает сомнений: и ранее ВСУ [Вооруженные силы Украины] неоднократно подвергали Каховскую ГЭС массированным обстрелам", - резюмировал Нечаев.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу RTL выступил с утверждением, что за случившееся с дамбой Каховской ГЭС несет ответственность Россия, целью которой, по его мнению, было остановить наступление ВСУ. Удар по Каховской ГЭС, согласно версии канцлера, был тем, чего боялись в течение длительного времени. В свою очередь газета Bild, описывая произошедшее на Каховской ГЭС, заявила, что ее "взорвала Россия", однако потом исправила заголовок, изменив формулировку на нейтральную.