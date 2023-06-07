МИД РФ заявил, что Запад не откажется от конфронтационного подхода в области прав человека

Как указали в министерстве, во многих странах "открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Страны коллективного Запада не намерены отказываться от конфронтационного подхода в пользу сотрудничества в сфере прав человека. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в среду очередного доклада "О ситуации с правами человека в отдельных странах" на сайте дипведомства.

В докладе содержится информация о ситуации с правами человека в ряде стран, включая Великобританию, Канаду, Польшу, США, Украину, Францию, государства Прибалтики и непризнанное Косово.

"С сожалением приходится констатировать, что сегодня в области прав человека пока не просматриваются свидетельства намерений государств коллективного Запада отказаться от конфронтационного подхода в пользу конструктивного международного сотрудничества", - отметили в министерстве насчет основных выводов опубликованного материала. Там также обратили внимание, что одной из самых серьезных проблем в этой сфере остается практика применения двойных стандартов западными странами.

В ведомстве указали, что несмотря на выработанные и функционирующие в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы правовые механизмы, направленные против героизации нацизма, проявлений расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в целом ряде стран "открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы".

"Активизируются попытки расколоть общество по национальному и языковому признакам. В ряде государств фиксируется устойчивый рост числа выплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Бездействие же официальных властей оправдывается лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения", - отметили в дипведомстве.

Как пояснили в МИД РФ, в подготовленном ведомством документе изложены негативные примеры явлений из настоящего и недавнего прошлого, "которым необходимо противостоять усилиями всего конструктивно настроенного международного сообщества". "22 июня на полях 53-й сессии Совета ООН по правам человека запланировано проведение международной конференции, в ходе которой пройдет презентация данного доклада министерства [иностранных дел РФ] и аналогичного исследования, подготовленного нашими белорусскими партнерами", - информировали в министерстве.

На Смоленской площади констатировали, что события 2022 года отчетливо показали единственную цель Запада в его двуличном использовании правочеловеческой тематики - "нанести как можно больший вред, а теперь уже и "стратегическое поражение России" и Русскому миру". "Обращает на себя внимание и то, что для западных "образцовых демократий" в принципе характерны расистские, неоколониальные взгляды, чему соответствует их стремление насаждать свой "порядок, основанный на правилах", противопоставляя его международному праву. В этом подходе налицо деление государств на "имеющих право" эти правила создавать и тех, кто должен неукоснительно выполнять данные Западом указания", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Новая система

В МИД РФ считают, что в формирующихся "новом мире и более справедливой системе международных отношений будет полностью реализован принцип подлинного уважения суверенитета, исторических, культурных, религиозных, национальных особенностей государств мира". "Не будет места колониализму, неоколониализму, расизму, расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости. Не будут допустимы попытки отдельных стран "подмять" под себя систему международного права и использовать его универсальные правозащитные механизмы в корыстных целях", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в исследовании обобщена фактологическая информация о нарушениях прав человека в ряде стран на основе данных из международных и национальных источников, материалов правозащитных неправительственных организаций.