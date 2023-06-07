МИД РФ: Москва ответит на санкции США, введенные якобы за связь с протестами в Молдавии

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "персональные рестрикции и запреты, которые уже вышли за рамки разумного, становятся все более странными и труднообъяснимыми"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва не оставит без ответа санкции США против семи россиян и одной компании, обвиненных Вашингтоном в причастности к дестабилизации в Молдавии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В связи с введенными США 5 июня санкциями против семи российских граждан, якобы причастных к дестабилизации ситуации в Молдавии, нельзя не отметить причудливость фантазий тех, кто формулирует в американской администрации санкционную политику. Персональные рестрикции и запреты, которые уже вышли за рамки разумного, становятся все более странными и труднообъяснимыми. - указала дипломат. - Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа, разумеется, не останется".