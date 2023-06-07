7 июня, 17:28,
обновлено 7 июня, 17:38

МИД РФ: Москва ответит на санкции США, введенные якобы за связь с протестами в Молдавии

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "персональные рестрикции и запреты, которые уже вышли за рамки разумного, становятся все более странными и труднообъяснимыми"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва не оставит без ответа санкции США против семи россиян и одной компании, обвиненных Вашингтоном в причастности к дестабилизации в Молдавии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В связи с введенными США 5 июня санкциями против семи российских граждан, якобы причастных к дестабилизации ситуации в Молдавии, нельзя не отметить причудливость фантазий тех, кто формулирует в американской администрации санкционную политику. Персональные рестрикции и запреты, которые уже вышли за рамки разумного, становятся все более странными и труднообъяснимыми. - указала дипломат. - Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа, разумеется, не останется". 

Теги:
СШАРоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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