Володин поздравил спикера парламента Турции с избранием на пост

Председатель Госдумы пожелал Нуману Куртулмушу успехов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Нумана Куртулмуша с избранием председателем Великого национального собрания Турции. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Госдумы.

"Председатель ГД поздравил Нумана Куртулмуша с избранием председателем Великого национального собрания Турции и пожелал ему успехов", - отметили в пресс-службе.

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Нуман Куртулмуш избран спикером Великого национального собрания Турции в результате голосования, состоявшегося в среду в парламенте. Его кандидатуру поддержал 321 депутат из 600. В третьем туре для победы необходимо было набрать не менее 301 голоса. Куртулмуш является одним из близких соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана по партии несмотря на то, что до прихода в ПСР состоял в других сходных по политическим взглядам партиях. В 2014-2017 годах был вице-премьером, в 2017-2018 - министром культуры и туризма.