7 июня, 19:23,
обновлено 7 июня, 19:55

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили кооперацию в рамках ОПЕК+

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Главы государств также обсудили тему реализации перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили кооперацию в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. <…> С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет", - говорится в сообщении.

Другие темы

Отмечается также, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики".

Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе.

Двустороннее сотрудничество

Главы государств также обсудили различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

В предыдущий раз Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разговаривали по телефону 21 апреля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
© Информационное агентство ТАСС
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