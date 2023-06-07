Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили кооперацию в рамках ОПЕК+

Главы государств также обсудили тему реализации перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили кооперацию в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. <…> С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет", - говорится в сообщении.

Другие темы

Отмечается также, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики".

Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе.

Двустороннее сотрудничество

Главы государств также обсудили различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

В предыдущий раз Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разговаривали по телефону 21 апреля.