7 июня, 20:58

Замглавы МИД РФ и представитель МИД Саудовской Аравии обсудили тему нераспространения ОМУ

В ходе обмена мнениями были рассмотрены вопросы укрепления международной и региональной безопасности, говорится в сообщении российского дипведомства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил в среду с директором департамента стратегического планирования МИД Саудовской Аравии Раидом Кримли проблематику нераспространения оружия массового уничтожения и вопросы международной безопасности.

"В ходе обстоятельного, заинтересованного обмена мнениями были рассмотрены вопросы укрепления международной и региональной безопасности с особым акцентом на проблематику нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении российского дипведомства. 

Теги:
РоссияСаудовская АравияРябков, Сергей Алексеевич
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