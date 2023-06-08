Антонов заявил, что в СМИ США идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Посол РФ в США назвал это попыткой "обелить" киевский режим

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС проводится в американских СМИ, Вашингтон предпринимает попытки снять ответственность с киевского режима и возложить ее на Россию. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", - подчеркнул дипломат. "Такой подход не выдерживает никакой критики. Налицо очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию", - указал он.

"Мы стали свидетелями еще одного грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, - констатировал Антонов. - Террористической атаки, которая привела к экологической катастрофе, масштабному затоплению населенных пунктов и сельхозугодий. Поставила под угрозу функционирование Северо-Крымского канала. Экспертам еще предстоит разобраться с неминуемыми последствиями на охлаждающем контуре Запорожской АЭС в результате этой трагедии".

"Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются, - добавил посол. - Это образчик непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку". "Под американскую логику подводится главная мысль - не сбавлять помощь Киеву. Обеспечить его иллюзорную победу. Очевидно, что для решения данных задач здесь привлекаются не только военные специалисты, но и политтехнологи", - заключил Антонов.