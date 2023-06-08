В "Росэнергоатоме" выразили уверенность в надежной защите ЗАЭС российскими силами

При этом советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что напряжение на правом берегу Днепра растет

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Руководство и сотрудники Запорожской АЭС не сомневаются, что она находится под надежной защитой российских сил. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Отвечая на вопрос о безопасности АЭС в свете увеличения группировки Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, он признал, что ситуация тяжелая, но на станции верят, что российские военные надежно ее охраняют.

"Наращивание военного потенциала, бряцание оружия усилилось, но в то же время у нас нет сомнений в эффективности и надежности наших вооруженных сил и Росгвардии", - подчеркнул Карчаа.

Во вторник в эфире телеканала "Россия-24" он охарактеризовал ситуацию вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара как "стабильно напряженную". По словам специалиста, Украина увеличивает свою группировку на правом берегу Днепра.