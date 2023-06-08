Выборы губернатора Амурской области назначили на 10 сентября

Старт избирательной кампании будет дан после официального опубликования постановления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Амурской области на заседании в четверг назначили выборы губернатора Амурской области на 10 сентября. Соответствующее постановление принято большинством голосов, сообщает корреспондент ТАСС.

"Выборы губернатора назначены на 10 сентября в Единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, установленный федеральным законодательством. После официального опубликования принятого сегодня постановления будет дан старт избирательной кампании. И уже осенью амурчане будут решать, кто возглавит регион на предстоящий период. Губернатор избирается один раз в пять лет", - сказал председатель заксобрания региона Константин Дьяконов.

Председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев отметил, что, согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято законодательным собранием не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

48-летний Василий Орлов занял пост главы региона в 2018 году. Ранее он работал в аппарате управления гендиректора компании "Сибур", с мая 2013 года по сентябрь 2015 года был министром экономического развития Амурской области. На пост губернатора он баллотировался от партии "Единая Россия", за него проголосовали 55,6% избирателей. В феврале текущего года политик сообщил журналистам о готовности пойти на новый губернаторский срок при одобрении его кандидатуры президентом.