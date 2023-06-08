8 июня, 03:34
Единый день голосования

Выборы главы Якутии и депутатов парламента региона назначили на 10 сентября

Соответствующие постановления приняли в ходе пленарного заседания республиканского парламента большинством голосов

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии назначили на 10 сентября выборы главы республики. Кроме того, на ту же дату назначены выборы народных депутатов в парламент региона.

Соответствующие постановления приняты в четверг в ходе пленарного заседания республиканского парламента большинством голосов.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.

29 мая президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Айсеном Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона. Позднее Николаев заявил о желании участвовать в выборах на пост руководителя республики. Региональное отделение "Единой России" сообщило, что поддержит выдвижение Николаева.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияРеспублика Саха (Якутия)
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