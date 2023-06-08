Депутаты Бурятии утвердили 10 сентября датой выборов в республиканский парламент

Принято соответствующее постановление

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов Народного хурала (парламента) Бурятии пройдут 10 сентября 2023 года. Дата официально утверждена в четверг на внеочередной сессии регионального заксобрания, передает корреспондент ТАСС.

Принято постановление "О назначении выборов депутатов Народного хурала Республики Бурятия седьмого созыва". Они состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Прошлые выборы прошли 9 сентября 2018 года. По итогам голосования по партийным спискам на первом месте с 41,1% голосов победу одержала партия "Единая Россия", на втором - КПРФ с 25,6%, на третьем - ЛДПР с 12,02%, четвертое место у "Справедливой России" - 9,49%, порог в 5% не преодолели Коммунистическая партия социальной справедливости с 4,7% и "Гражданская платформа" с 2,5%. По одномандатным округам победу в 24 округах одержали представители "Единой России", еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы, три мандата у кандидатов партии "Справедливая Россия", три - у кандидатов от КПРФ. Итоговая явка составила 37,7%.

Однопалатный 66-местный Народный хурал Бурятии избирается по смешанной системе: половина депутатов избираются по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы. Депутаты назначаются сроком на пять лет.