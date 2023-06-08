Выборы губернатора Новосибирской области назначили на 10 сентября

Соответствующее решение приняли на сессии областного парламента 8 июня

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. Решение принято на сессии областного парламента в четверг.

"Выборы губернатора Новосибирской области предлагается назначить на 10 сентября 2023 года", - сказал председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Действующий губернатор региона Андрей Травников занял свой пост в 2018 году. 21 апреля он сообщил журналистам о планах избираться на второй срок, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поддержал его кандидатуру.