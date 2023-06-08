Выборы в Заксобрание Забайкальского края состоятся 10 сентября

Соответствующее постановление принято 8 июня на внеочередной сессии регионального парламента единогласно

ТАСС, 8 июня. Парламентарии Забайкальского края назначили дату выборов в законодательное собрание четвертого созыва. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"Забайкальцы выберут новый созыв Заксобрания 10 сентября. Соответствующее постановление принято сегодня на внеочередной сессии единогласно", - говорится в сообщении.

Депутаты избираются на срок созыва Законодательного собрания края - это пять лет. 25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам.

Прошлые выборы в Заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда составила около 22%.