8 июня, 04:03
Единый день голосования

Выборы в Заксобрание Забайкальского края состоятся 10 сентября

Соответствующее постановление принято 8 июня на внеочередной сессии регионального парламента единогласно

ТАСС, 8 июня. Парламентарии Забайкальского края назначили дату выборов в законодательное собрание четвертого созыва. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"Забайкальцы выберут новый созыв Заксобрания 10 сентября. Соответствующее постановление принято сегодня на внеочередной сессии единогласно", - говорится в сообщении.

Депутаты избираются на срок созыва Законодательного собрания края - это пять лет. 25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам.

Прошлые выборы в Заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда составила около 22%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЗабайкальский край
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