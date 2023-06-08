Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона

Соответствующее решение было принято на сессии Законодательного собрания

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Решение об этом принято в четверг на сессии Законодательного собрания Красноярского края.

"Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято", - сказал спикер заксобрания региона Алексей Додатко.

За кандидатуру Усса проголосовало 39 депутатов, 4 высказались "против", 1 бюллетень был испорчен.

По словам Усса, он постарается войти в комитет по региональной политике и проблемам севера Совета Федерации. "Это прежде всего обеспечит гарантированное поступление [средств] в наш бюджет. <…> Нам необходима уверенность в такой прокрасноярской позиции наших основных налогоплательщиков", - сказал он.

Ранее сенатор Валерий Семенов, представлявший в Совфеде Законодательное собрание Красноярского края, сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края. 25 мая избирком края передал мандат депутата заксобрания от партии "Единая Россия" Уссу. Мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам "Единой России", добровольно сложил свои полномочия. 6 июня фракция "Единой России" в заксобрании края предложила кандидатуру Усса на должность сенатора.