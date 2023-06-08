В ЛНР сообщили о переброске войск Украины для наступления на купянском направлении

В район населенного пункта Стельмаховка с краснолиманского направления переброшены аэромобильные войска, уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перебросило личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады для наступления на купянском направлении в зоне российской специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении в район населенного пункта Стельмаховка переброшены аэромобильные войска противника для ведения наступательных действий", - сказал он.

Марочко уточнил, что украинское командование перебросило личный состав, часть вооружения и технику 81-й отдельной аэромобильной бригады с краснолиманского направления. "Данные действия связаны с усилением наступательной группировки противника на данном направлении", - отметил он.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что силы РФ за сутки уничтожили на купянском направлении свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.